Série B: Cruzeiro vence Vasco e sai da zona de rebaixamento

O Cruzeiro venceu o Vasco por 2 a 1 de virada, no estádio do Mineirão na noite desta quinta-feira (24), pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Vasco foi às redes com Morato, enquanto o time celeste fez os dois gols com Matheus Barbosa. Com o resultado, a equipe de Minas Gerais saiu da zona de rebaixamento e alcançou sete pontos e o 11º lugar. Já o Cruzmaltino é o 10º.

Mesmo apresentando um bom nível de jogo no início da partida, o time mineiro acabou saindo atrás. Aos oito minutos o atacante Morato aproveitou uma sobra de bola para abrir o placar. Logo na sequência, aos 14, Matheus Barbosa empatou após escanteio cobrado por Marcinho e desvio de Rafael Sóbis.

⚽️ Matheus Barbosa marca duas vezes e Cruzeiro supera o Vasco de virada, no Mineirão. Confira: https://t.co/bHRY6J0684 Bruno Haddad / Cruzeiro pic.twitter.com/MZwEQwwXS7 — Cruzeiro (@Cruzeiro) June 25, 2021

A virada veio aos 27, através de um belíssimo gol de Matheus Barbosa, que pegou de primeira na entrada da área para mandar no ângulo esquerdo do goleiro Lucão. O próximo jogo da Raposa será contra o CSA, no domingo (27) fora de casa. No mesmo dia o time carioca recebe o Brusque.

