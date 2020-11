Série B: Cruzeiro empata com Figueirense no Mineirão

A partida válida pela 22ª rodada do Campeonato da Série B começou com um minuto de silêncio em homenagem a João Freitas, o homem negro assassinado dentro de um supermercado em Porto Alegre (RS). Com a bola rolando, o Cruzeiro ficou no 1 a 1 com o Figueirense nesta sexta (20) à noite, dentro do Mineirão. A equipe Celeste dirigida por Luiz Felipe Scolari não perde há oito partidas, acumulando cinco empates e três vitórias. Apesar da invencibilidade, a Raposa segue com 25 pontos e em posição delicada dentro da tabela, doze pontos atrás do conterrâneo América-MG, primeiro clube a abrir o pelotão do G-4, que ainda conta com Juventude, Sampaio Corrêa e a líder isolada Chapecoense. Situação pior ainda é dos catarinenses, que estão no Z-4 com 20 pontos e na 18ª colocação.

O primeiro tempo começou com os donos da casa atacando, mas quem marcou primeiro foram os visitantes. Aos 11 minutos, Léo Artur encobre o goleiro Fábio e inaugura o marcador para o Figueira. Mesmo não jogando bem, o Cruzeiro reagiu e, com um bonito chute de fora da área, aos 35, Airton deixou tudo igual no placar.

No início do segundo tempo, Sidão evitou a virada do Cabuloso. Régis chuta na entrada da área, o goleiro defende e, no rebote, evita o gol do boliviano Marcelo Moreno. Quase no fim do jogo, o árbitro marca um pênalti para os cruzeirenses, mas volta atrás após o VAR (árbitro de vídeo) confirmar o impedimento no início do lance.

Se o céu parece longe, o inferno de uma queda para a Série C ainda é uma ameaça próxima. O time de Felipão está a cinco pontos do Náutico, que ainda não jogou nesta rodada e figura como primeiro clube do temido Z-4.

Na próxima terça (24), a Raposa vai à Arena Condá encarar a líder Chape. Já o Figueirense enfrenta o Sampaio Corrêa em Florianópolis um dia antes.

