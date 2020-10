Série B: Cruzeiro é derrotado por Cuiabá com gol no último lance

O líder Cuiabá derrotou o Cruzeiro por 1 a 0, neste sábado (3) na Arena Pantanal, no jogo que encerrou a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O Dourado conseguiu o triunfo no último lance da partida. Aos 49 do segundo tempo, quando parecia que o confronto terminaria em um empate sem gols, o Cruzeiro subiu todo para uma cobrança de falta. Mas tudo deu errado, pois a bola acabou sobrando com o Cuiabá, que puxou contra-ataque rápido com Yago, que cruzou para Felipe Marques fazer o gol da vitória.

Raposa no Z4

Com os três pontos obtidos neste sábado, o Dourado ampliou a vantagem na liderança da tabela, agora com 28 pontos. Já para a Raposa o resultado não foi um bom negócio, pois caiu para a 17ª posição, na zona do rebaixamento, com 11 pontos.

Na próxima rodada, o Cuiabá visita o Juventude, na próxima terça (6) a partir das 19h15, já o Cruzeiro busca a recuperação diante do Sampaio Corrêa, na quinta (8) a partir das 20h.

Outros jogos

Veja abaixo outros resultados de jogos deste sábado pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro:

Náutico 0 x 1 Confiança

Brasil de Pelotas 0 x 1 Chapecoense

Sampaio Corrêa 1 x 0 CSA

Ponte Preta 1 x 3 Juventude

Veja a classificação atualizada da Série B do Brasileiro.

