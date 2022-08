Série B: Cruzeiro arranca vitória de 2 a 1 sobre o Londrina

Agência Brasil 10/08/2022 - 0:04 Compartilhe

O Cruzeiro arrancou uma vitória de 2 a 1 sobre o Londrina, na noite desta terça-feira (9) no estádio do Café, para se manter na liderança na Série B do Campeonato Brasileiro. Com este resultado a Raposa alcançou os 52 pontos, nove a mais do que o vice-líder Grêmio, que bateu o Operário por 5 a 1.

Com essa loucura que foi o final do jogo, o Estagi precisou mudar a arte aqui. COMEMORA, NAÇÃO AZUL! MAIS UMA VITÓRIA CABULOSA. #LECxCRU | 1×2#UmGiganteIncontestado pic.twitter.com/C7bqiUhQ0g — Cruzeiro (@Cruzeiro) August 10, 2022

Mesmo ficando com a vitória final, o Cruzeiro viu o Tubarão abrir o placar com Mandaca. Mas a equipe mineira conseguiu a virada graças a gols de Saimon (contra) e de Rodolfo.

Quem tropeçou na rodada foi o Bahia, que, jogando no estádio do Castelão, foi superado por 2 a 0 pelo Sampaio Corrêa, que contou com gols de André Luiz e de Gabriel Poveda. Com este revés o Tricolor caiu para a terceira posição, com 40 pontos.

⌛️ Jogando em São Luis, Tricolor tropeça diante do Sampaio Corrêa: 2 a 0. Time, agora na 3º colocação, segue com 7 pontos do 5º lugar e já voltará a campo nesta sexta, na Fonte Nova, contra o Ituano. pic.twitter.com/7lSowqMPIO — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) August 10, 2022

Outra equipe a tropeçar fora de casa foi o Vasco, que perdeu de 3 a 1 para a Ponte Preta. Fessin, Lucca e Wallisson marcaram para a Macaca, e Raniel descontou. Mesmo com a derrota o Cruzmaltino mantém a quarta posição com 39 pontos.

Fim de jogo em Campinas. O Vasco da Gama retorna aos gramados no sábado (13), às 11h, contra o Tombense. : Daniel Ramalho | #VascoDaGama#PONxVAS#Brasileiro2022NaVascoTV pic.twitter.com/3RScijr38i — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 10, 2022

Outros resultados:

Ituano 4 x 1 Sport

CSA 1 x 0 Brusque

Tombense 0 x 0 Vila Nova