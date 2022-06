Série B, Copa do Brasil Sub-17, Liga das Nações… Saiba onde assistir aos eventos esportivos desta terça Final entre Palmeiras e Vasco pela Copa do Brasil Sub-17 anima a noite desta terça-feira

O fã de esporte terá uma terça-feira (21) repleta de emoções em diversas modalidades. O dia será marcado pela decisão da Copa do Brasil Sub-17 entre Palmeiras e Vasco, além de jogos do Brasileirão Sub-20 e da Série B. A Liga das Nações de vôlei masculino, o Mundial de Esportes Aquáticos e a Copa do Mundo de Basquete 3×3 também terão espaço na telinha. Confira a agenda do LANCE!:





Brasileirão – Série B

19h – Chapecoense x CRB

Onde assistir: SporTV e Premiere

Brasileirão – Sub-20

15h – Internacional x Corinthians

Onde assistir: SporTV

Copa do Brasil – Sub-17 (Final – Jogo de Ida)

21h30 – Palmeiras x Vasco

Onde assistir: SporTV

Liga das Nações – Vôlei Masculino

8h – Argentina x Japão

Onde assistir: SporTV 2

11h – Austrália x Canadá

Onde assistir: SporTV 2

Copa do Mundo de Basquete 3×3

7h20 – Brasil x Porto Rico

Onde assistir: SporTV 2

11h – França x Brasil

Onde assistir: SporTV 3

MLB

21h – New York Mets x Houston Astros

Onde assistir: ESPN 2

Mundial de Esportes Aquáticos

7h – Nado artístico

Onde assistir: SporTV 3

11h30 – Nado artístico

Onde assistir: SporTV 3

13h – Natação (Finais)

Onde assistir: SporTV 2

14h30 – Polo aquático masculino (Brasil x Geórgia)

Onde assistir: SporTV 3

4h – Natação (preliminares)

Onde assistir: SporTV 2

