Série B: Confiança ganha do Oeste na Arena Barueri e se distancia do Z4

Também se aproveitando do afetado grau de ânimo do Oeste, o Confiança imprimiu seu ritmo atuando fora de casa pela Serie B do Brasileirão e ganhou por 1 a 0 na Arena Barueri. Enquanto o Rubrão segue com 26 pontos na última posição, o Dragão chega as 45 unidades e, em 13º lugar, está quase livre do risco de rebaixamento.

CONFIANÇA X CAÍQUE

A partida que não foi necessariamente marcada pelo equilíbrio de ações na etapa inicial teve como grandes figuras o sistema ofensivo do Dragão e suas tentativas de variação para superar o até então bastante inspirado goleiro do Rubrão, Caíque França.

Isso porque, enquanto o poder de fogo da equipe paulista era praticamente nulo, na outra grande área o arqueiro trabalhou bastante ao fazer, pelo menos, cinco defesas bastante complexas. Em uma delas, aliás, o erro de Maurício, seu companheiro de time, foi determinante para a bola cair nos pés de Bruno Paraíba que bateu na direção do goleiro do Oeste.

DESSA VEZ NEM CAÍQUE SALVA

De tanto marcar presença no plano ofensivo, o time sergipano chegou ao primeiro tento da partida através de lance onde, depois de escanteio, a arbitragem enxergou o toque no braço de Caio Vinicius dentro da grande área após uma cabeçada. Na cobrança, Reis bateu forte e no canto onde Caíque França até caiu, mas não conseguiu a tempo de evitar com que a bola estufasse as redes na Arena Barueri.

Oeste x Confiança na Arena Barueri (Guilherme Drovas)

Nos primeiros minutos da volta do intervalo, o Oeste até pareceu que melhoraria substancialmente quando conseguiu algumas finalizações, equilibrando o jogo que tinha se apresentado até então como um verdadeiro “ataque contra defesa” onde os visitantes encurralaram os comandados de Roberto Cavalo.

Porém, depois dos 15 minutos, o panorama onde o confronto se concentrava na meta defendida por Caíque França voltou a ser a tônica do jogo. Como resultado disso, além das defesas do camisa 1 do Rubrão, o travessão em cabeçada de Caíque Sá evitaram a ampliação do marcador que terminou favorável ao Confiança.

FICHA TÉCNICA

OESTE x CONFIANÇA – 35ª RODADA DA SÉRIE B

Estádio: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Data e horário: 16 de janeiro de 2021, às 21h

Árbitro: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (CBF-RJ)

Assistentes: Carlos Henrique Cardoso de Souza (CBF-RJ) e Andrea Izaura Maffra Marcelino de Sá (CBF-RJ)

Cartões amarelos: Vitão, Caio, Yuri, Índio (OES) / Madison, Serginho (CON)

GOLS: Reis (40’/1°T) (0-1)

OESTE (Técnico: Roberto Cavalo)



Caíque França; Raí Ramos, Vitão (Ramon, aos 42’/2°T), Maurício Barbosa e Rael (Índio, aos 22’/2°T); Yuri, Caio (Betinho, no intervalo) e Diogo (Bruno Lopes, no intervalo); Léo Ceará (Kalil, aos 31’/2°T), Fábio e Pedrinho.

CONFIANÇA (Técnico: Daniel Cerqueira*)



Rafael Santos; Thiago Ennes, Luan, Nirley e Djalma Silva; Madison, Serginho (Jeferson Lima, aos 35’/2°T) e Guilherme Castilho; Reis (Everton, aos 44’/2°T), Bruno Paraíba (Caíque Sá, aos 19’/2°T) e Yago.

*= Daniel Paulista estava suspenso

