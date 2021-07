Série B: com gol de Cano, Vasco vence Sampaio Corrêa

O Vasco derrotou o Sampaio Corrêa por 1 a 0, na noite desta sexta-feira (9) no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, em partida válida pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com este triunfo, o Cruzmaltino alcançou a 5ª posição da classificação com 16 pontos. Com o revés, a Bolívia Querida permanece na 3ª posição com 18 pontos.

O gol da vitória do Vasco foi marcado no primeiro minuto de partida, quando Léo Matos tocou para o argentino German Cano, que, de primeira, chutou para superar o goleiro Mota.

Na próxima rodada o Cruzmaltino enfrenta o Coritiba fora de casa na terça (13). No mesmo dia o Sampaio visita o Vitória no Barradão.

Triunfo do Guarani

Quem também venceu por 1 a 0 nesta sexta foi o Guarani, que, jogando no estádio do Café, superou o Londrina graças a gol de Bruno Sávio.

