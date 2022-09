Série B, Campeonato Alemão, La Liga… Onde assistir aos eventos esportivos desta quinta

Parceria Lance & IstoÉ 02/09/2022 - 4:53 Compartilhe

A sexta-feira terá dois jogos pela Série B do Brasileirão. Fora do país, entram em campo, o Campeonato Alemão, Português e Espanhol. No futebol feminino, a Seleção Brasileira faz amistoso contra a África do Sul, enquanto as mulheres do futsal sub-20 encaram o Chile. Veja onde assistir aos duelos desta sexta.



Campeonato Brasileiro – Série B

19h – Náutico x Ituano

Onde assistir: SporTV e Premiere

21h30 – Grêmio x Vila Nova

Onde assistir: SporTV e Premiere

Campeonato Português

15h – Benfica x Vizela

Onde assistir: Star+

17h15 – Estoril x Sporting

Onde assistir: Star+

Campeonato Espanhol

16h – Celta x Cadiz

Onde assistir: Star+

Campeonato Alemão

15h30 – Borussia Dortmund x Hoffenheim

Onde assistir: OneFootball

Amistoso Internacional

12h30 – Brasil x África do Sul

Onde assistir: SporTV

Sul-Americano de Futsal Feminino Sub-20

17h – Brasil x Chile

Onde assistir: SporTV 2

Copa América de Basquete Masculino

20h – Brasil x Canadá

Onde assistir: SporTV 2

Tênis

12h – US Open

Onde assistir: SporTV 3

