Série B, Bayern em campo, MLB… Saiba onde assistir aos eventos esportivos desta sexta-feira Confira os horários das transmissões de jogos como Brusque x Vasco, Goiás x Vila Nova, Greuther Furth x Bayern de Munique, New York Yankees x Boston Red Sox e muito mais

A Série B do Brasileirão segue a todo vapor e nesta sexta-feira (23) e terá o Vasco entrando em campo, além de Goiás x Vila Nova, clássico de Goiânia. O dia ainda conta com outros eventos esportivos interessantes, como o Bayern de Munique em campo pela Bundesliga e a principal liga de baseball do mundo, a MLB.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

BRASILEIRÃO SÉRIE B

​19h – Goiás x Vila Nova

Onde assistir: SporTV e Premiere

19h – Remo x Náutico

Onde assistir: Premiere

​

21h30 – Brusque x Vasco

Onde assistir: SporTV e Premiere

CAMPEONATO ALEMÃO

15h30 – Greuther Furth x Bayern de Munique

Onde assistir: OneFootball

MUNDIAL DE FUTSAL (Oitavas de final)

11h15 – Uzbequistão x Irã

Onde assistir: Sportv 2

​

13h30 – Espanha x República Tcheca

Onde assistir: SporTV 2

BASEBALL (MLB)

​20h – New York Yankees x Boston Red Sox

Onde assistir: ESPN 2

23h – Atlanta Braves x San Diego Padres

Onde assistir: ESPN 2

CAMPEONATO PORTUGUÊS

​14h45 – Sporting x Marítimo

Onde assistir: Fox Sports

17h – Gil Vicente x Porto

Onde assistir: Fox Sports

BRASILEIRÃO SUB-20

​15h – Athletico-PR x Grêmio

Onde assistir: SporTV

VÔLEI

​18h45 – Campeonato Paulista (feminino)

Guarulhos x Campinas

Onde assistir: SporTV 2







21h15 – Campeonato Paulista (feminino)

Osasco x Sesi-Bauru

Onde assistir: SporTV 2

AUTOMOBILISMO

22h – Nascar Truck Series (Las Vegas)

Onde assistir: Fox Sports

E MAIS:

Veja também