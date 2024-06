Série animada ‘Batman: Cruzado Encapuzado’ ganha data de estreia e trailer

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/06/2024 - 14:46 Para compartilhar:

O Prime Video divulga nesta quarta-feira, 26, o trailer e data de estreia de “Batman: Cruzado Encapuzado“, série de animação da Warner Bros. Animation, Bad Robot Productions e 6th & Idaho. O título será a mais recente adição à assinatura Amazon Prime e chega à plataforma no dia 1º de agosto.

A série é estrelada por Hamish Linklater (Midnight Mass, The Big Short) como Batman/Bruce Wayne, Christina Ricci (Yellowjackets, The Lizzie Borden Chronicles) como Mulher-Gato/Selina Kyle, Jamie Chung (Stone Cold Fox, Junction) como Harley Quinn/Dr. Harleen Quinzel e Diedrich Bader (Harley Quinn, Better Things) como Harvey Dent/Duas-Caras, além de um elenco repleto de estrelas, incluindo: Minnie Driver, Mckenna Grace, Eric Morgan Stuart, Michelle C. Bonilla, Krystal Joy Brown, John DiMaggio, Paul Scheer, Reid Scott, Tom Kenny, Jason Watkins, Gary Anthony Williams, Dan Donohue, David Krumholtz, Haley Joel Osment e Toby Stephens.

Sobre ‘Batman: Cruzado Encapuzado’

Em Gotham City, onde os corruptos superam os bons, os criminosos correm desenfreados e os cidadãos que cumprem a lei vivem em um estado constante de medo. Forjado no fogo da tragédia, o rico socialite Bruce Wayne se torna algo mais ou menos humano – o BATMAN. Sua cruzada individual atrai aliados inesperados dentro da GCPD e da prefeitura, mas suas ações heróicas geram ramificações mortais e imprevistas.

A série é uma reimaginação da mitologia do Batman através das lentes visionárias dos produtores executivos J.J. Abrams, Matt Reeves e Bruce Timm. Baseada nos personagens da DC, Batman: Cruzado Encapuzado é produzida pela Warner Bros. Animation, pela Bad Robot Productions de Abrams e pela 6th & Idaho de Reeves. Além de Abrams, Reeves e Timm, os produtores executivos de Batman: Cruzado Encapuzado incluem Ed Brubaker, James Tucker, Daniel Pipski, Rachel Rusch Rich e Sam Register.

Sobre a Warner Bros. Animation

A Warner Bros. Animation (WBA) é uma das principais produtoras de animação do setor de entretenimento, produzindo e desenvolvendo projetos para várias plataformas, tanto em nível nacional quanto internacional. As séries atuais da WBA incluem Batman: Cruzado Encapuzado, Bat-Family, Batwheels, Bugs Bunny Builders, Creature Commandos, Get Jiro, Gremlins: The Wild Batch, Harley Quinn, Jellystone!, Kite Man: Hell Yeah!, Looney Tunes Cartoons, My Adventures with Superman, Teen Titans Go!, Tiny Toons Looniversity e Velma. Atualmente, o estúdio está produzindo dois longas-metragens: The Day The Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie e o próximo longa-metragem de anime original, The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, com a New Line Cinema. O filme Teen Titans GO!, foi lançado no verão de 2018. Como lar dos personagens animados icônicos das bibliotecas da DC, Hanna-Barbera, MGM e Looney Tunes, a WBA também produz filmes de animação de grande sucesso – incluindo o DC Universe Movies – para DVD, Blu-ray® e mídia digital. Os próximos lançamentos da Warner Home Entertainment incluem Aztec Batman: Clash of Empires e Watchmen. Um dos estúdios de animação mais honrados da história, a WBA ganhou seis Academy Awards®, 40 Emmy® Awards, o George Foster Peabody Award, um BAFTA Children’s Award, um Environmental Media Award, um Parents’ Choice Award, o HUMANITAS Prize, dois Prism Awards e 21 Annie Awards (homenageando a excelência em animação).

Sobre a Bad Robot

A Bad Robot foi criada pelo cineasta J.J. Abrams em 2001. A empresa produziu séries de televisão, incluindo Alias, Lost, Fringe, Person of Interest, Westworld, Castle Rock, Lovecraft Country, Lisey’s Story, Presumed Innocent para Apple TV+ e a próxima série Duster para Max. A empresa produziu longas-metragens como SUPER 8, STAR WARS: THE FORCE AWAKENS e THE RISE OF SKYWALKER, e as franquias STAR TREK, MISSION: IMPOSSIBLE e CLOVERFIELD. Por meio de seu acordo geral com o documentarista vencedor do Oscar® Glen Zipper, a Bad Robot também produziu vários documentários, incluindo UFO, da Showtime, Challenger: The Final Flight, da Netflix, THE BLUE ANGELS para IMAX e Amazon, e o próximo Elizabeth Taylor: The Lost Tapes para Max. Além de sua lista de filmes e programas de televisão de ação ao vivo, a Bad Robot produziu a adaptação animada, vencedora do Oscar, do amado livro ilustrado de Charlie Mackesy The Boy, The Mole, The Fox and the Horse e tem vários projetos de animação em andamento, incluindo uma reimaginação do icônico Oh, the Places You’ll Go do Dr. Seuss e a próxima série Batman: Cruzado Encapuzado. Em 2018, a empresa lançou a Bad Robot Games, uma nova entidade dedicada ao desenvolvimento de jogos originais de grande escala e independentes para dispositivos móveis, PC e console. A empresa também lançou uma divisão de áudio, a Bad Robot Audio, em parceria com o Spotify para desenvolver e produzir conteúdo de áudio original com e sem roteiro, incluindo o podcast de sucesso Dear Felicity, e uma divisão de teatro, a Bad Robot Live, que tem uma parceria exclusiva de três anos com o Ambassador Theatre Group. A Bad Robot Live produziu recentemente sucessos como Appropriate, ganhador do prêmio Tony, Gutenberg! The Musical!, One Woman Show e Oh God, A Show About Abortion. A Bad Robot está sediada em Santa Mônica e pode ser acompanhada em twitter.com/bad_robot e instagram.com/bad_robot.

Sobre 6th & Idaho

A 6th & Idaho foi criada pelo cineasta Matt Reeves em 2014. A marca produziu o filme The Batman, estrelado por Robert Pattinson, co-escrito e dirigido por Reeves para a Warner Bros. que arrecadou mais de US$ 770 milhões em todo o mundo e foi indicado a três prêmios da Academia. Atualmente, Reeves e Mattson Tomlin estão escrevendo The Batman, Part II, previsto para ser lançado em 2026. Na TV, a empresa produziu a série derivada do Batman, The Penguin, estrelada por Colin Farrell. A série limitada de oito episódios continua a saga épica do crime do Batman criada por Reeves e será lançada pela Max em 19 de setembro. Outros projetos notáveis da 6th & Idaho incluem o thriller de ficção científica Mother/Android para o Hulu, Ordinary Joe para a NBC, Tales from the Loop para o Prime Video e Lift para a Netflix.

Sobre o Prime Video

O Prime Video é um destino de entretenimento completo que oferece aos clientes uma vasta coleção de programação premium em um único aplicativo disponível em milhares de dispositivos. No Prime Video, os clientes podem encontrar seus filmes, séries, documentários e esportes ao vivo favoritos – incluindo séries e filmes produzidos por Amazon MGM Studios, como Matador de Aluguel, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, Fallout, Reacher, The Boys e Uma Ideia de Você; conteúdos licenciados favoritos dos fãs como Supernatural e Todo Mundo Odeia o Chris; esportes ao vivo exclusivos para membros Amazon Prime como Copa do Brasil e NBA; e programação de parceiros como Max, Telecine, Premiere, Universal+, Sony One, Discovery+ e NBA League Pass, entre outros, por meio de assinaturas adicionais em Canais Prime Video.

O Prime Video é apenas um dos muitos benefícios da assinatura Prime que proporciona economia, conveniência e entretenimento. Todos os clientes, independentemente de terem ou não uma assinatura Prime, podem alugar ou comprar títulos na Loja Prime Video, incluindo blockbusters como Os Mercenários 4, Homem-Aranha: Através do Aranhaverso, Taylor Swift: The Eras Tour, Meninas Malvadas e Wonka. Os clientes também podem ir aos bastidores de seus filmes e séries favoritos com acesso exclusivo ao X-Ray. Para mais informações, visite www.amazon.com/primevideo.

Sobre a Amazon

A Amazon orienta-se por quatro princípios: obsessão pelo cliente ao invés de foco na concorrência, paixão por invenções, compromisso com excelência operacional e visão de longo prazo. A Amazon se empenha para ser a Empresa Mais Centrada no Cliente do Mundo, a Melhor Empregadora do Mundo, e o Lugar Mais Seguro para se Trabalhar no Mundo. Avaliações de consumidores, compra com 1-Clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Logística da Amazon), AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Climate Pledge são algumas das ações pioneiras da Amazon. Para mais informações, visite aboutamazon.com.br e siga @Amazon News.