Série ‘Adolescência’ será transmitida em escolas do Reino Unido

LONDRES, 31 MAR (ANSA) – A minissérie “Adolescência”, sucesso nesta temporada na plataforma de streaming Netflix, será transmitida gratuitamente nas escolas de ensino médio do Reino Unido, para conscientizar os alunos sobre a violência juvenil, misoginia e bullying.

A informação foi divulgada nesta segunda-feira (31) pelo governo britânico, liderado pelo premiê Keir Starmer, por meio de um porta-voz de Downing Street.

“Esta é uma iniciativa importante para incentivar o maior número possível de estudantes a assistir ao programa”, declarou o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, convencido da utilidade de uma ampla exibição da produção como estímulo à reflexão, depois de tê-la acompanhado com seus filhos adolescentes.

A série, uma produção criada pelos roteiristas Jack Thorne e Stephen Graham, é inspirada em fatos reais e dirigida por Philip Barantini. Ela conta a história de um garoto de 13 anos, Jamie Miller, interpretado por Owen Cooper, preso pela polícia em uma cidade no coração da Inglaterra sob a acusação de ter matado uma colega de escola, Katie Leonard.

A trama então revela que Miller também é uma vítima, incapaz de relatar ou mesmo externalizar o fato de que há muito tempo ele vem sendo intimidado por seus colegas, incluindo Katie, e regularmente atormentado nas redes sociais com epítetos como “feio”, “perdedor” ou “incel” – termo inglês da subcultura online que significa “celibatário involuntário”, geralmente usado para se referir a adolescentes que não são considerados capazes de atrair relacionamentos românticos.

A narrativa despertou considerável curiosidade e alarme, além de alimentar o debate sobre as pragas mais “tóxicas” do mundo jovem contemporâneo.

“Falar abertamente sobre as mudanças na maneira como se comunicam, no conteúdo que visualizam e entender as conversas que têm entre si é essencial para ajudá-los a lidar adequadamente com as influências nocivas”, concluiu Starmer.

