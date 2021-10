Série ‘A Very British Scandal’, com Claire Foy e Paul Bettany, ganha imagens oficiais

A Amazon Studios e a BBC One divulgaram as primeiras imagens oficiais de ‘A Very British Scandal’, que conta com a vencedora do Emmy Claire Foy (‘The Crown’) e Paul Bettany (‘WandaVision’).

O drama contará a história do processo judicial do divórcio da Duquesa de Argyll, um dos casos legais mais notórios do século XX. Duquesa de Argyll dominou as páginas dos jornais à medida que a sua separação expunha acusações de falsificações, roubo, violência, uso de drogas, chantagens e uma explícita foto Polaroide que iria assombrá-la pelo resto da vida.

A minissérie foi escrita por Sarah Phelps e traz Anne Sewitsky na direção. Julia Davis, Amanda Drew, Richard McCabe, Phoebe Nicholls, Camilla Rutherford, Timothy Renouf, Sophia Myles, Sophie Ward, Tim Steed, Katherine Manners, Richard Goulding, Jonathan Aris, Oliver Chris, Nicholas Rowe e Miles Jupp completam o elenco.

‘A Very British Scandal’ tem estreia prevista para 2022, ainda sem dia confirmado. Confira:

Saiba mais