Série A, Série B, Eurocopa Feminina… Saiba onde assistir aos eventos esportivos desta quarta-feira Sete jogos movimentam o dia na primeira divisão e quatro duelos ocorrem na segundona

A quarta-feira será marcada por vários jogos das Séries A e B do Campeonato Brasileiro. Sete partidas movimentam a primeira divisão, enquanto quatro jogos ocorrem no acesso. No Velho Continente, Inglaterra e Espanha jogam pela Eurocopa Feminina. Nas quadras, quem entra em ação é a Seleção Brasileira de Vôlei pela Liga das Nações Masculina. Veja onde assistir aos eventos desta quarta:

Campeonato Brasileiro – Série A

19h – Bragantino x Fortaleza

Onde assistir: Premiere

19h – Goiás x Fluminense

Onde assistir: Premiere e SporTV

19h30 – Athletico Paranaense x Atlético-GO

Onde assistir: Furacão Play e Twitch Casimiro

20h30 – Flamengo x Juventude

Onde assistir: Premiere

20h30 – Internacional x São Paulo

Onde assistir: Premiere

21h30 – Corinthians x Coritiba

Onde assistir: Globo e Premiere

21h30 – Santos x Botafogo

Onde assistir: Premiere

Campeonato Brasileiro – Série B

19h – Chapecoense x Guarani

Onde assistir: Premiere

19h – CSA x Cruzeiro

Onde assistir: Premiere

19h – Ponte Preta x Náutico

Onde assistir: Premiere

21h30 – Novorizontino x Operário

Onde assistir: Premiere

Eurocopa Feminina

16h – Inglaterra x Espanha

Onde assistir: ESPN 2

Ciclimo – Tour de France

9h30 – Etapa 17 – Saint-Gaudens a Peyragudes

Onde assistir: ESPN 2

Liga das Nações de Vôlei

12h15 – Estados Unidos x Brasil

Onde assistir: SporTV 2

Mundial de Atletismo

19h – Finais

Onde assistir: SporTV 2

