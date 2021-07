Série A: Flamengo e Chapecoense duelam no Maracanã

Ainda sem engrenarem do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Chapecoense se enfrentam neste domingo (11), às 18h15 (horário de Brasília), no Maracanã. A partida, válida pela 11ª rodada da Série A., terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional, com narração de André Marques, comentários de Mario Silva, reportagem de Mauricio Costa e plantão de notícias com Bruno Mendes.

Os rubro-negros têm 50% de aproveitamento na competição: em oito jogos disputados, venceram quatro e perderam outros quatro. Nas últimas duas rodadas, o Flamengo foi derrotado pelo Fluminense – em partida como mandante, em São Paulo – e pelo Atlético Mineiro, em Belo Horizonte. Tais resultados distanciaram o time carioca do líderança.

Na 12ª posição na tabela, com 12 pontos, o Flamengo está 13 pontos atrás do líder Palmeiras, com 25, após dez jogos disputados. Já o Flamengo tem dois confrontos a menos que o Verdão, tendo em vista que os duelos contra Grêmio e Athletico-PR foram adiados em razão de vários jogadores terem sido convocados para as seleções brasileiras principal e olímpica.

Já o Verdão do Oeste busca neste domingo (11) sua primeira vitória no Brasileirão 2021. Em dez confrontos, foram quatro empates e seis derrotas. A Chape, atual vice-lanterna, com quatro pontos, tem apenas 13,3% de aproveitamento. Após três derrotas consecutivas nas últimas rodadas (Fortaleza, Bahia e Corinthians), o técnico Jair Ventura vem recebendo críticas e outro revés pode culminar no adeus dele ao comando da Chape.

Veja também