Série A da Itália prepara festa para vencedor do campeonato

SÃO PAULO, 20 MAI (ANSA) – Milan e Inter de Milão vão disputar a última rodada do Campeonato Italiano com chances de faturar o Scudetto. Tendo isso em conta, a Lega Serie A, entidade que rege a principal divisão do futebol da Itália, já preparou as festas do título em Reggio Emilia e no San Siro.







+ Voltz lança triciclo elétrico voltado a entregas; conheça o Miles

+ Britney Spears posa nua em sua mansão e provoca fãs

+ FGTS: Saque de R$ 1.000 pode ser barrado mesmo com saldo; saiba em quais condições

+ Casamento de Lula: festa milionária ridades e luxo>

+ ‘Horripilante’, diz mulher após pagar R$ 1,7 mil em procedimento para sobrancelha



Na liderança da competição, o Milan está separado por apenas um ponto do título da Série A e pegará o Sassuolo no estádio Mapei.

No domingo (22), caso volte a conquistar um Scudetto depois de 11 anos, a delegação milanista poderá voltar de ônibus para a capital lombarda e celebrar o título na sede do clube ao lado da torcida.

A Internazionale, que enfrentará a Sampdoria no San Siro, terá uma programação mais tranquila, pois jogará em casa. Se os nerazzurri faturarem o bicampeonato, a primeira parte da celebração acontecerá no histórico estádio.

A equipe vencedora da Série A visitará o prefeito de Milão, Giuseppe Sala, na segunda-feira (23), a partir das 17h (horário local). Na sequência, o clube campeão poderá desfilar ao longo da cidade em um ônibus.

A Lega Serie A também organizou uma cerimônia de premiação dupla em Reggio Emilia e Milão. Caso o Milan for campeão no estádio Mapei, os jogadores receberão a taça das mãos do presidente da entidade, Lorenzo Casini. Já se a Inter vencer o Scudetto, o troféu será entregue por Luigi De Siervo, CEO da organização.

(ANSA).