Série A da Itália começa com público nos estádios e muitos gols

SÃO PAULO, 23 AGO (ANSA) – A temporada 2021/22 da Serie A do Campeonato Italiano começou no final de semana. Com oito das 10 partidas já disputadas, a rodada inaugural vem sendo marcada pela alta quantidade de gols marcados e pelo retorno do público aos estádios.

Quase todos os duelos terminaram com mais de dois gols, a única exceção foi Napoli e Venezia, que acabou 2 a 0 para o clube azzurro. Os embates mais agitados, no entanto, foram Bologna contra Salernitana e Sassuolo diante do Hellas Verona, que terminaram 3 a 2 para as equipes da região da Emilia-Romagna.

Outra partida que teve bastante bola na rede foi a da atual campeã Internazionale, que iniciou sua trajetória na liga goleando o Genoa por 4 a 0. Os destaques dos nerazzurri foram os estreantes Hakan Çalhanoglu e Edin Dzeko, que marcaram gols e deram assistências.

Ao contrário da rival de Milão, a Juventus não saiu de um simples empate contra a Udinese. Apesar da Velha Senhora ter aberto dois gols de vantagem, os bianconeri de Údine aproveitaram as falhas do goleiro Wojciech Szczesny e igualaram o marcador. Vale ressaltar que o craque Cristiano Ronaldo começou o duelo no banco de reservas.

As duas equipes da capital italiana estrearam com resultados positivos. A Roma, do técnico José Mourinho, não teve muitos problemas para bater a Fiorentina por 3 a 1. Pelo mesmo resultado, mas de virada, a Lazio derrotou o Empoli com dificuldades.

A Atalanta, grande sensação das últimas edições da Serie A, conseguiu um golzinho no final da partida para vencer o Torino pelo placar de 2 a 1.

Além dos 31 gols já marcados na rodada, as partidas do Campeonato Italiano tiveram muitas expulsões, com sete cartões vermelhos apresentados até o momento. O Bologna foi o time mais penalizado, com dois atletas sendo mandados mais cedo para o chuveiro.

Os duelos da Serie A contaram com a presença de torcedores nos estádios do país. No geral, mais de 60 mil pessoas acompanharam de perto suas equipes do coração, mas nenhum local atingiu a capacidade máxima permitida.

A partida que recebeu mais público foi entre Roma e Fiorentina, no Estádio Olímpico, com quase 27 mil pessoas. O local poderia receber até 36,6 mil torcedores.

Nesta segunda-feira (23), Cagliari e Milan vão fechar a primeira rodada contra Spezia e Sampdoria, respectivamente.

– Resultados – Hellas Verona 2 x 3 Sassuolo Internazionale 4 x 0 Genoa Empoli 1 x 3 Lazio Torino 1 x 2 Atalanta Bologna 3 x 2 Salernitana Udinese 2 x 2 Juventus Napoli 2 x 0 Venezia Roma 3 x 1 Fiorentina Cagliari x Spezia – 13h30 Sampdoria x Milan – 15h45 (ANSA).

