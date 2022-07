Série A, Copa América Feminina, Mundial de Atletismo… Onde assistir aos eventos esportivos desta quinta Atlético-MG, Palmeiras, Cuiabá e América-MG entram em campo pelo Brasileirão







A quinta-feira será movimentada por duas partidas da Série A do Campeonato Brasileiro. Fora do Brasil, a Seleção Feminina entra em campo pela Copa América. No Velho Continente, Alemanha e Áustria se enfrentam pela Eurocopa Feminina. Veja onde assistir aos eventos esportivos do dia.

Campeonato Brasileiro – Série A

19h – Cuiabá x Atlético-MG

Onde assistir: SporTV e Premiere

20h – América-MG x Palmeiras

Onde assistir: Premiere

Eurocopa Feminina

16h – Alemanha x Áustria

Onde assistir: ESPN

Copa América Feminina

21h – Brasil x Peru

Onde assistir: SporTV e SBT

Mundial de Atletismo

21h – Finais

Onde assistir: SporTV 2

Ciclismo – Tour de France

10h15 – Etapa 18 – Lourdes a Hautacam

Onde assistir: ESPN 2

MLB

23h – San Francisco Giants x Los Angeles Dodgers

Onde assistir: ESPN 2

