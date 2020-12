Série A: com um a menos, Grêmio busca empate com Sport no Recife

O empate por 1 a 1 entre Sport e Grêmio, pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, agradou mais aos gaúchos do que aos pernambucanos. Com a igualdade deste sábado (18) na Ilha do Retiro, no Recife, o Leão foi aos 29 pontos e pode encerrar o fim de semana um só ponto a frente da zona de rebaixamento. O Tricolor acumula 42 pontos e permanece no G-6, independente do resultado de Internacional e Palmeiras, que se enfrentam pela rodada.

Como há quatro dias, na goleada por 4 a 1 sofrida para o Santos pela Libertadores, o Grêmio sofreu com a dificuldade de transformar posse de bola (quase 70%) em lances de perigo e com os espaços deixados para o contra-ataque rival. Aos nove minutos, uma veloz troca de passes culminou no primeiro gol do Sport. O meia Lucas Mugni abriu na direita, o lateral Patric cruzou e o atacante Dalberto abriu o placar. A melhor chegada tricolor foi uma cabeçada por cima do atacante Diego Churín, aos 40 minutos, após bola alçada na área.

O Rubro-Negro voltou melhor do intervalo e perdeu duas boas chances em dez minutos. Uma com Mugni, que não alcançou uma bola desviada pelo zagueiro Iago Maidana na pequena área. Outra com o meia Thiago Neves, em chute perigoso. Para dificultar a missão gremista, o zagueiro Walter Kannemann foi expulso ao receber o segundo amarelo. Mesmo com um a menos, o Tricolor igualou aos 27, em pênalti marcado com auxílio do árbitro de vídeo (VAR) e convertido pelo atacante Pepê. Dali em diante, os times pouco se agrediram e o placar não se alterou.

O Sport só volta a jogar pelo Brasileirão no próximo sábado (26), às 19h (horário de Brasília), contra o lanterna Goiás, no estádio da Serrinha, em Goiânia. O Grêmio entra em campo no dia seguinte (27), às 20h30, para encarar o Atlético-GO em casa, pela 27ª rodada. Antes, o Tricolor tem compromisso pela semifinal da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (23), às 21h30, a equipe recebe o São Paulo, em Porto Alegre, no jogo de ida do confronto.

