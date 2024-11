Serial killer de Alagoas: como peritos chegaram ao autor de ao menos 10 mortes

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/11/2024 - 0:01 Para compartilhar:

Albino Santos de Lima, de 42 anos, é ex-segurança do sistema prisional de Alagoas, filho de um policial militar aposentado e foi preso no dia 17 de setembro por ter matado ao menos 10 pessoas. Ele é considerado pela polícia o maior assassino em série do Estado.

O programa Fantástico, da TV Globo, mostrou como a polícia conseguiu chegar até o homem que seguia sempre um mesmo padrão: vestia roupa preta e usava boné para esconder o rosto. O começo das investigações foram difíceis, pois a polícia não tinha informações sobre o assassino.

Para ajudar na identificação, a polícia divulgou vídeos do suspeito circulando pelo bairro na imprensa local. Com isso, as primeiras testemunhas surgiram, confirmando sua identidade. Depois disso, ele foi preso sem reagir. A polícia, então, fez uma busca na residência do pai dele, onde ele morava. Lá, foi localizada uma arma de fogo que foi fundamental para comprovar que as mortes tinham sido provocadas por ele.

As análises mostraram que os projéteis encontrados nos corpos das vítimas correspondiam aos disparados pela pistola de Lima. Para os investigadores, a evidência foi suficiente para confirmar que se ele é um serial killer. O DNA balístico da arma foi incluído em um banco nacional do Ministério da Justiça, para que possíveis conexões dele com outros crimes sejam reveladas.

Além disso, a polícia descobriu que ele observava suas vítimas por meio do Instagram, criava pastas com fotos de suas vítimas e selecionava datas em seu calendário para quando os crimes aconteceriam. Em alguns casos, ele chegou a visitar cemitérios e fotografar as lápides de suas vítimas.

Em depoimento, ele confessou 8 dos 10 crimes e admitiu que monitorava as vítimas por meio das redes sociais. Ao programa, a polícia disse que pretende reabrir inquéritos sobre homicídios ocorridos em 2019 e 2020, em que há uma forte probabilidade de envolvimento do mesmo autor. Até o momento, o homem foi indiciado por homicídio qualificado e por três outros crimes. De acordo com a defesa de Lima, ele é doente.