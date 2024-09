Sergipe leiloará serviços de saneamento na quarta-feira na B3 com R$ 6 bi em investimentos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/09/2024 - 15:32 Para compartilhar:

A concessão de saneamento do Estado de Sergipe vai a leilão na quarta-feira, 4, na sede da B3 em São Paulo às 14 horas (de Brasília). O contrato prevê R$ 6 bilhões em investimentos ao longo de 35 anos. A expectativa é que o certame tenha quatro participantes: Aegea, BRK Ambiental, Pátria e Iguá, segundo fontes ouvidas pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

O critério de licitação será o de maior oferta de outorga. O valor mínimo estabelecido no edital é de R$ 2 bilhões.

O objetivo do projeto é garantir a ampliação dos serviços em prazos adequados, especialmente diante do grande volume de investimentos a serem realizados, segundo o governo estadual.

A gestão do Estado avalia que a geografia privilegiada de Sergipe e o baixo custo de universalização favorecem a execução do projeto. Destaca ainda que a Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO), que permanecerá responsável pela produção e tratamento de água, “possui boa cobertura no Estado, é solvente e tem baixo endividamento, contribuindo para a segurança e estabilidade da operação”.

Nos três primeiros anos de atuação, a concessionária privada não poderá fazer qualquer reajuste tarifário acima da inflação, conforme previsto no edital.

Procurados, BRK e Pátria não se manifestaram, enquanto a Iguá confirmou a participação no certame. Já a Aegea afirmou que monitora atentamente novas oportunidades em todo o País.

“As participações em leilões são analisadas caso a caso, levando em conta o escopo e risco de cada projeto, e mantendo o foco no pilar de disciplina financeira e retorno adequado aos nossos acionistas”, disse a companhia em nota.