Sérgio Vieira entra na lista de cotados para comandar o Botafogo, segundo jornal português Treinador luso, que recentemente deixou o Farense (POR), tem a seu favor uma vasta experiência no futebol brasileiro, com trabalhos em clubes como Ferroviária e América-MG

A lista de especulados para comandar o Botafogo no qual disputará a Série B conta com um nome português. De acordo com o jornal “Record”, de Portugal, Sérgio Vieira está na lista de cotados do mandatário Durcesio Mello. O treinador, que recentemente deixou o Farense, tem a seu favor uma vasta experiência no futebol brasileiro.

Vieira trabalhou nas categorias de base do Athletico-PR. Depois, teve uma passagem no Guaratinguetá, quando salvou a equipe do descenso. Em terras brasileiras, seu trabalho de maior projeção aconteceu na Ferroviária, onde teve duas passagens e surpreendeu times como Palmeiras e Corinthians no Paulistão.

Credenciado pelo desempenho na Locomotiva, o treinador teve uma passagem fugaz pelo América-MG em 2016. Seu trabalho mais recente no país foi pelo São Bernardo, em 2017, de onde saiu pouco depois da equipe amargar o rebaixamento para a Série A2 do Paulistão.

De volta ao seu país de origem, Sérgio Vieira teve passagens por Moreirense, Famalicão e, recentemente, no Farense.

