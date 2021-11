Sergio Ramos treina com o grupo e se aproxima de estreia no PSG Defensor participou de primeira atividade com atletas que não foram convocados para suas seleções nesta terça-feira e planeja semanas intensas de treinamentos

O zagueiro Sergio Ramos voltou a treinar com os companheiros de Paris Saint-Germain nesta terça-feira após um longo período tratando uma lesão na panturrilha. Segundo o “Le Parisien”, o atleta deve multiplicar os trabalhos coletivos nas próximas semanas e se aproxima de sua estreia.

No treino desta terça-feira, o defensor pôde trabalhar junto com Juan Bernat, Ander Herrera e Mauro Icardi, peças importantes para o técnico Mauricio Pochettino e que não foram chamados para defender suas seleções no período de Data Fifa.

> Veja a tabela da Ligue 1



Apesar do retorno ao trabalho com outros jogadores, Sergio Ramos segue sem data de estreia marcada. Após a parada por conta das Eliminatórias para a Copa do Mundo, o PSG irá encarar o Nanter, no próximo dia 20 de novembro, no Parque dos Príncipes.

O espanhol chegou como um dos principais reforços do clube francês na última janela de transferências e é o único recém-chegado que ainda não fez nenhuma partida pela nova equipe desde que deixou o Real Madrid.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais