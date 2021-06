Sergio Ramos se despede entre lágrimas e diz que nunca desejou sair do Real Madrid

Com lágrimas nos olhos, Sergio Ramos se despediu nesta quinta-feira do Real Madrid, equipe onde entrou para a lista de ídolos e da qual parte após não renovar contrato.

“Nunca quis sair do Real Madrid (…) queria ficar aqui muitos mais anos”, porque o clube “é a minha casa”, afirmou o zagueiro de 35 anos em entrevista coletiva, após receber uma homenagem do presidente do time da capital espanhola, Florentino Pérez.

O ex-capitão Ramos conversou com a imprensa para dar sua versão sobre o fim de seu período com o time merengue, onde ao longo de 16 temporadas conquistou 22 títulos, incluindo quatro Ligas dos Campeões, cinco Campeonatos Espanhóis e quatro Mundiais de Clubes.

Segundo o jogador, o Real Madrid propôs uma renovação por uma temporada com redução salarial de 10%, conforme havia informado anteriormente o jornal esportivo Marca.

Uma oferta que não era do interesse do zagueiro, não por causa das condições econômicas – “dinheiro nunca foi um problema”, declarou Ramos nesta quinta -, mas porque queria mais dois anos.

Mas após aceitar a oferta inicial, para sua surpresa, disse, descobriu que esta proposta havia expirado, conforme o notificou na semana passada seu irmão e representante, René Ramos.

“Nunca me disseram que a oferta tinha prazo de validade”, destacou o defensor, acrescentando que ficou surpreso, já que deu a sua resposta antes do vencimento do atual contrato, em 30 de junho. “Desconheço os motivos para a oferta ter expirado”, insistiu.

Apesar disso, não quis criticar Florentino Pérez, garantindo que com ele manteve “uma relação pai-filho, esportivamente” e que não guarda “nenhum tipo de rancor”.

O zagueiro não revelou para onde irá, embora de momento tenha descartado duas opções: o Barcelona – “um não retumbante” – e o Sevilla, onde atuava antes de se transferir para o Real Madrid em 2005 por 27 milhões de euros.

O Sevilla é “o clube do meu coração”, mas “até hoje não contemplo essa opção”, porque este “é um momento diferente, tanto para eles como para mim”, declarou.

– Despedida emocionada –

Pouco antes da coletiva, Ramos foi homenageado em um evento reservado a poucas pessoas no centro de treinamento do clube, onde estava acompanhado por seus irmãos René e Mirian, seus pais, sua esposa Pilar Rubio e seus quatro filhos.

“Você nunca está pronto para dizer adeus ao Real Madrid, mas chegou a hora de dizer adeus ao Real Madrid”, disse o jogador com lágrimas nos olhos.

“Cheguei aqui trazido pelas mãos dos meus pais, meus irmãos, aos 19 anos, era apenas uma criança”, relembrou o jogador, que nas suas 16 temporadas no clube branco disputou 671 partidas e marcou 101 gols.

Quanto ao seu futuro, foi evasivo: “Está terminando uma etapa maravilhosa, uma etapa única na minha vida, mas se abre uma etapa de esperança, para o futuro, com muita vontade de querer demonstrar o meu melhor nível durante muitos anos.”

Sergio Ramos comentou que, apesar da sua idade, gostaria de acrescentar “mais um título” a seu currículo, e despediu-se informando que não era um adeus, mas sim um “até logo”, porque “mais cedo ou mais tarde volto. ”

Florentino Pérez disse que para ele “não é um dia fácil”, e prestou homenagem a um jogador que chegou da cidade sevilhana de Camas “com enorme força” e que já entrou para a história como “uma das grandes lendas do Real Madrid “.

avl/pm/lca

Veja também