Sergio Ramos se aproxima de estreia com o Paris Saint-Germain Defensor contratado na última janela de transferências treina sem dores na panturrilha da perna esquerda e Pochettino decidirá quando o espanhol voltará aos gramados

Sergio Ramos está cada vez mais próximo de estrear com a camisa do Paris Saint-Germain. Segundo o “Marca”, o defensor está treinando sem sentir dores na panturrilha da perna esquerda e Mauricio Pochettino deve decidir nos próximos dias quando o atleta entrará em campo pela equipe francesa.

O zagueiro foi contratado na última janela de transferências e chegou como uma das principais transações do último mercado. No entanto, o espanhol vem sofrendo com problemas musculares, mas tem trabalhado com tranquilidade e sem pressão da comissão técnica para retornar aos gramados.

> Veja a tabela da Ligue 1



Em 2021, o atleta participou apenas de sete partidas, sendo cinco com a camisa do Real Madrid e outras duas defendendo as cores da Espanha. Com isso, Sergio Ramos já está há mais de cinco meses sem entrar em campo para uma partida oficial.

O Paris Saint-Germain volta a campo na sexta-feira diante do Angers pela Ligue 1, mas ainda é improvável que o defensor apareça no Parque dos Príncipes. O líder do Campeonato Francês ainda terá outros três jogos neste mês de outubro e a estreia do camisa quatro nas próximas semanas não pode ser descartada.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais