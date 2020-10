Sergio Ramos e Courtois destacam importância da vitória no clássico Zagueiro destacou união dos jogadores em uma semana complicada para o Real Madrid, enquanto goleiro afirmou que todos devem lutar pelo time que estão representando

O zagueiro Sergio Ramos, autor do segundo gol na vitória do Real Madrid contra o Barcelona por 3 a 1, destacou a união da equipe para conseguir o triunfo e alcançar a liderança do Campeonato Espanhol. O defensor retornou ao time titular neste sábado após se machucar no último final de semana e ficar de fora de duelo pela Liga dos Campeões.

– Quando as coisas estão mais difíceis, é quando mais devemos estar unidos. Não viemos para ver o que acontecia. Corremos, sofremos juntos.

O goleiro Courtois também destacou a vitória como um fator importante para reverter o momento ruim e espantar qualquer crise.

– Não foi uma semana fácil. A vontade que colocamos na segunda etapa contra o Shakhtar nos ajudou hoje. Este escudo merece que a gente lute a cada partida.

A vitória também é mais uma para o cartel de Zidane como técnico merengue em clássicos no Camp Nou. Em seis partidas contra os culés, o francês tem três vitórias e três empates e é o segundo treinador da história do Real Madrid com mais triunfos como visitante diante do Barcelona.

