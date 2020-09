Sergio Ramos e Ansu Fati brilham e Espanha vence a Ucrânia na Liga das Nações Zagueiro do Real Madrid marca duas vezes e atacante do Barcelona se torna o jogador mais jovem a balançar as redes pela seleção. Ferrán Torres sai do banco e fecha goleada

A Espanha venceu a primeira na Liga das Nações 2020/21. Após empate contra a Alemanha na estreia, a Fúria recebeu a Ucrânia e não tomou conhecimento da equipe do leste europeu. Os donos da casa venceram por 4 a 0 no Estádio Alfredo Di Stéfano. Sergio Ramos (duas vezes), Ansu Fati e Ferrán Torres marcaram os gols.

ZAGUEIRO ARTILHEIRO

Se a fase do zagueiro Sergio Ramos já era boa, o defensor tratou de levar o momento também para sua seleção, ainda atuando no estádio do Real Madrid. Aos três minutos, o camisa 15 abriu o placar de pênalti. Aos 29, Dani Olmo cruzou na área e o capitão testou bonito para fazer o segundo.

FAZENDO HISTÓRIA

Titular pela primeira vez com a camisa da seleção espanhola, o atacante Ansu Fati, do Barcelona, fez grande partida e foi o melhor em campo. Ainda na etapa inicial, o jogador ampliou a vantagem aos 32 minutos. Em linda jogada individual, o atleta bateu bonito de fora da área e acertou o canto de Pyatov. Aos 17 anos, Ansu Fati é o jogador mais jovem a marcar pela Espanha.

FECHANDO COM ESTILO

Quando o resultado de 3 a 0 já parecia definido, a Espanha deu números finais com o jovem Ferrán Torres, que, assim como Ansu Fati, fazia sua segunda partida pela seleção. O novo contratado do Manchester City saiu do banco aos 29 do segundo tempo e dez minutos depois balançou as redes em bola que sobrou na área.

SITUAÇÃO E SEQUÊNCIA

Com a goleada, a Espanha assume a primeira colocação do Grupo 4 da Liga A. Com o empate entre Suíça e Alemanha, a Fúria chega aos quatro pontos e ultrapassa os ucranianos. Na próxima rodada do torneio, que ocorrerá somente em outubro, a Roja encara a Suíça, em casa, no dia 10. No mesmo dia, a Ucrânia recebe a Alemanha.

