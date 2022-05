Sergio Pérez vence Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1

O mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, venceu neste domingo o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, a sétima etapa da temporada, chegando à frente do espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, e de seu companheiro de equipe, o holandês Max Verstappen.

A corrida, que inicialmente teria 77 voltas, começou com mais de uma hora de atraso e terminou no limite de tempo de duas horas de prova por conta da chuva no principado e de uma paralisação devido a um acidente envolvendo o alemão Mick Schumacher, da Haas.





Correndo em casa, o monegasco Charles Leclerc, que largou na ‘pole position’, foi prejudicado por um erro de estratégia da Ferrari e acabou fora do pódio, apenas na quarta colocação.

Com isso, Verstappen aumentou sua vantagem na liderança do Mundial de pilotos sobre Leclerc. Agora, o holandês tem nove pontos a mais que o monegasco.

Por sua vez, Pérez se aproxima dos líderes do campeonato com a vitória em Mônaco. O mexicano é o terceiro na classificação geral, com seis pontos atrás de Leclerc e 15 abaixo de Verstappen.

A quinta colocação do GP de Mônaco ficou com o britânico George Russell, da Mercedes, seguido por seu compatriota Lando Norris, da McLaren, que foi o sexto.

O espanhol Fernando Alonso, da Alpine, foi o sétimo, à frente do britânico Lewis Hamilton (Mercedes), em oitavo; do finlandês Valtteri Bottas (Alfa Romeo), nono, e do alemão Sebastian Vettel (Aston Martin), em décimo.

O francês Esteban Ocon, que cruzou a linha de chegada atrás de Bottas, recebeu uma penalização de cinco segundos por um choque com Hamilton na 18ª volta e caiu para a 12ª colocação.

A próxima corrida da temporada da Fórmula 1 será o Grande Prêmio do Azerbaijão, em Baku, no dia 12 de junho.

