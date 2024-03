Sergio Pérez perde 3 posições no grid do GP da Austrália: ‘Não é tão relevante’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/03/2024 - 11:20 Para compartilhar:

O mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, conseguiu o terceiro melhor tempo para a formação do grid do GP da Austrália, mas perdeu três posições e larga no sexto posto neste domingo. Ele foi punido por ter atrapalhado Nico Hülkenberg na curva 13 ainda no Q1.

“A posição no grid não é tão relevante”, afirmou Pérez. “Amanhã descobriremos se temos ou não melhor ritmo e velocidade liderança em relação à Ferrari”, completou ele, antes de sua punição ser anunciada. A Ferrari larga na segunda posição, com Carlos Sainz, e quarta, com Charles LeClerc. Max Verstappen, da Red Bull, fez a pole.

Pérez afirmou que os pneus devem ter papel preponderante na corrida na Austrália. “A degradação (dos pneus) agora é muito maior do que no ano passado”, afirmou. “Será um desafio para a Ferrari e tudo se resumirá à estratégia e gestão dos pneus”, completou o vice-líder do campeonato, com 36 pontos. Verstappen tem 51.

O mexicano afirmou ainda que poderia ter tirado um pouco mais do carro. “Meu primeiro setor não foi bom, especialmente a primeira curva”, disse Pérez. “Não acertei essa combinação no primeiro setor”, completou. Apesar disso, Pérez se disse satisfeito com a evolução desde que começaram os trabalhos na Austrália. “Estou feliz. Tem sido uma boa progressão durante todo o fim de semana, e acho que temos a luta com o

Ferrari em nossas mãos.”

A Ferrari aparecia como favorita para a pole em Melbourne após liderar os treinos livres, mas não conseguiu se manter na frente na hora mais importante. “Simplesmente não encontrei a sensação certa hoje”, afirmou LeClerc. “Fui agressivo na última volta e não funcionou”, afirmou o piloto da Ferrari, que larga logo atrás de Lando Norris, da McLaren.

