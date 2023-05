Sergio Pérez faz a ‘pole’ do GP de Miami de F1

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/05/2023 - 20:02 Compartilhe

O piloto mexicano Sergio Pérez conseguiu neste sábado a ‘pole position’ para o Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1, onde tentará desbancar seu companheiro de Red Bull, o holandês Max Verstappen, da liderança do Mundial.

Verstappen, atual campeão, vai largar na nona posição depois que o Q3 foi interrompido a pouco mais de um minuto para o fim.

O veterano espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) sairá da segunda posição e seu compatriota Carlos Sainz (Ferrari) será o terceiro.

Pérez, que está seis pontos atrás de Verstappen na classificação do Mundial, fez o tempo de 1:26.841, depois de um desempenho discreto nos treinos livres.

“Acho que estava sendo meu pior fim de semana até este classificatório”, afirmou o mexicano, ovacionado pelo grande número de latino-americanos presentes em Miami.

“Era um desses fins de semana onde você sofre para encontrar o equilíbrio, a confiança (…) Mas consegui redefinir tudo para o classificatório”, comemorou o piloto.

Pérez e Verstappen têm duas vitórias cada até aqui na temporada. Em Miami, o holandês dominou amplamente os treinos livres e as primeiras duas sessões do treino de classificação, mas no Q3 não pôde fazer sua última tentativa para marcar a ‘pole’ devido a um acidente envolvendo o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) faltando um minuto e 36 segundos para o fim, que provocou uma bandeira vermelha e o fim da sessão.

“Estava tentado ir ao limite e então cometi um erro e tive que abortar a volta”, explicou o holandês. “Então você espera ter um pouco de sorte e que não tenha bandeira vermelha, mas isto não pode acontecer em um circuito de rua”.

– Disputa na Red Bull –

Pérez, que venceu na semana passada o GP do Azerbaijão, terá no domingo uma oportunidade de ouro para assumir a liderança do Mundial em Miami.

“Estou desfrutando (a disputa com Verstappen) e penso corrida a corrida”, ressaltou o mexicano.

“Agradeço à minha equipe porque fizeram um grande trabalho. Amanhã teremos uma grande oportunidade. Vamos tentar”, acrescentou.

Em outra das grandes surpresas do dia, o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), sete vezes campeão mundial, ficou fora do Q3 e vai largar da 13ª posição.

“Na última parte estava em último e tentava fazer com que os pneus chegassem na temperatura. Todo mundo freou na última curva e perdi toda a temperatura e não pude fazer a volta”, explicou Hamilton.

O Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1 começa no domingo às 16h30 (horário de Brasília).

— Grid de largada do Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1:

Primeira fila:





Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

Segunda fila:

Carlos Sainz (ESP/Ferrari)

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)

Terceira fila:

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

George Russell (GBR/Mercedes)

Quarta fila:

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

Quinta fila:





Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Ferrari)

Sexta fila:

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari)

Sétima fila:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo-Ferrari)

Oitava fila:

Nyck de Vries (HOL/AlphaTauri-Red Bull)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

Nona fila:

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

Décima fila:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes)

