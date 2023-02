Sergio Pérez domina último dia de testes de pré-temporada da F1

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/02/2023 - 19:27 Compartilhe

O mexicano Sergio Pérez confirmou o domínio da Red Bull ao fazer o melhor tempo no terceiro e último dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, à frente da Mercedes de Lewis Hamilton.

Desta vez, o bicampeão mundial holandês Max Verstappen não foi para a pista. Ele testou o carro da Red Bull na quinta e na sexta-feira. Pérez ficou encarregado de realizar os testes para sua equipe.

“Grande dia de testes e aprendizado. Orgulho desta equipe”, escreveu Sergio Pérez no Twitter no final do dia.

Hamilton, que durante muito tempo ficou na parte inferior da lista de tempos dos testes, passou a liderar essa lista por alguns minutos neste sábado, antes de o piloto mexicano superá-lo.





O finlandês Valtteri Bottas (Alfa Romeo) fez o terceiro melhor tempo do dia, à frente das duas Ferraris de Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr.

“A Red Bull esteve muito sólida nesses três dias”, admitiu Leclerc em meio aos testes deste sábado.

A Ferrari vem sendo anunciada como teoricamente a grande adversária da Red Bull para esta nova temporada.

O veterano Fernando Alonso, que faz sua estreia na Aston Martin, passou uma boa impressão nesta semana, aparecendo entre as primeiras posições nas listas de melhores tempos dos testes na quinta e na sexta-feira. Neste sábado ele fez o nono melhor tempo.

Seu companheiro Lance Stroll não pôde participar e foi substituído pelo brasileiro Felipe Drugovich, que terminou em 10º.

Em todo o caso, os tempos destes três dias de testes têm uma importância apenas relativa já que as equipes aproveitaram para fazer testes e ajustes na reta final da pré-temporada.





O primeiro Grande Prêmio da temporada de 2023 acontecerá no próximo fim de semana no mesmo circuito de Sakhir.

– Classificação ao término da terceira e última jornada:

1. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:30.305 (133)

2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:30.664 (65)

3. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) 1:30.827 (131)

4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:31.024 (67)

5. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:31.036 (75)

6. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri) 1:31.261 (79)

7. Kevin Magnussen (DIN/Haas) 1:31.381 (94)

8. George Russell (GBR/Mercedes) 1:31.442 (83)

9. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) 1:31.450 (80)

10. Felipe Drugovich (BRA/Aston Martin) 1:32.075 (77)

11. Lando Norris (GBR/McLaren) 1:32.160 (37)

12. Pierre Gasly (FRA/Alpine) 1:32.762 (56)

13. Alexander Albon (TAI/Williams) 1:32.793 (136)





14. Esteban Ocon (FRA/Alpine) 1:33.257 (76)

15. Nico Hulkenberg (ALE/Haas) 1:33.329 (77)

16. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 1:33.655 (44)

17. Nyck De Vries (HOL/AlphaTauri) 1:38.244 (87)

nb/dr/dam/aam

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias