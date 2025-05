Sergio Moro e Wolney Queiroz trocam farpas sobre fraudes no INSS; veja

O novo ministro da Previdência, Wolney Queiroz (PDT), e o senador Sergio Moro protagonizaram um bate-boca durante a CPI do INSS, que investiga descontos ilegais feitos contra aposentados e pensionistas.

Moro acusou o pedetista de estar ciente das irregularidades desde de 2023, quando o comando da pasta ainda estava com Carlos Lupi (PDT). Em resposta, Wolney alegou que servidores públicos já haviam indicado a presença de descontos não autorizados em 2020, na época em que Sergio Moro era ministro da Justiça.

“Esses fatos nunca foram informados a mim como foram informados à Vossa Excelência”, argumentou o senador.

Wolney continua a troca de farpas e alega que Moro, como então ministro, tinha mais responsabilidade de saber sobre as fraudes no INSS do que ele, que era Secretário Executivo.

🚨URGENTE – Wolney Queiroz, novo ministro da Previdência de Lula, troca farpas com o senador Sérgio Moro sobre responsabilidade pelos roubos do INSS “Esses fatos nunca foram informados a mim como foram informados a vossa excelência”, diz Moro. pic.twitter.com/xEfUiQ8Pda — SPACE LIBERDADE  (@NewsLiberdade) May 15, 2025

Por meio da rede social X, Sergio Moro reafirmou sua argumentação e votou a dizer que Wolney já saia sobre os casos de descontos ilegais antes da investigação iniciar.

“O atual Ministro da Previdência Wolney Queiroz, pessoa de confiança do anterior Carlos Lupi, de quem era Secretário Executivo, foi informado expressamente sobre o roubo dos aposentados e pensionistas do INSS em junho de 2023 e admitiu que não tomou nenhuma providência em 2023 ou em 2024. Só em 2025 o esquema foi interrompido pela PF/CGU e após a divulgação da imprensa.”, escreveu ele.

