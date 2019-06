Moro cancela participação em evento de jornalismo investigativo

O ministro da Justiça, Sergio Moro, cancelou nesta quarta-feira (19) sua participação em um evento da Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo) marcado para o dia 28 deste mês. As informações são do UOL.

Segundo a entidade, o ministro e ex-juiz “alegou motivo de agenda” para suspender sua presença. Ele enfrenta desgaste depois do vazamento, pelo site The Intercept Brasil, de mensagens suas com procuradores da Operação Lava Jato.

Moro seria entrevistado em um dos painéis do congresso anual da Abraji, em São Paulo. O convidado que o substituirá ainda não foi definido.