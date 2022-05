Sérgio Maurício se desculpa após chamar Rubro-Negros de ‘favelados’: ‘Brincadeira imprópria’ Narrador deu declaração polêmica no último sábado durante transmissão da Fórmula 1

As declarações de Sérgio Maurício sobre torcedores do Flamengo tomou as redes sociais nesta segunda-feira. Durante transmissão da Fórmula 1, na Band, o narrador chamou os Rubro-Negros de ‘duros’ e ‘favelados’. Após a repercussão do vídeo, o locutor foi ao Instagram para pedir desculpas. O profissional elogiou o clube e classificou a situação como uma ‘brincadeira imprópria’.





– Fiz uma brincadeira com um coordenador Fred Sabino, e essa tomou um tamanho desproporcional, na medida em que estávamos transmitindo os bastidores no youtube. Vi uma bandeira do Botafogo e quis registrar aquilo, como botafoguense que sou. No momento seguinte fiz uma brincadeira que em momento nenhum tive intenção de menosprezo, discriminação ou qualquer outra interpretação racista – disse Sérgio.

– Foi apenas uma brincadeira imprópria. Queria pedir aqui aos amigos e ao Clube de Regatas do Flamengo as minhas sinceras desculpas. Desculpas a essa torcida apaixonada, foi pura e simplesmente uma zoação que a gente costuma fazer ali. Tenho dezenas e dezenas de amigos flamenguistas. Acho um dos maiores clubes do mundo, e peço minhas sinceras desculpas. Grande abraço e entendam, por favor – encerrou.

