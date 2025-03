Sérgio Maurício pede desculpas e admite ser autor de ataque a Erika Hilton

Sérgio Maurício admitiu neste domingo, 2, ser autor do ataque a deputada Erika Hilton (PSOL-SP). Em nota, ele também pediu desculpas e afirmou estar arrependido. No primeiro momento, o narrador da Band disse que a conta no X (ex-Twitter) que ofendeu a parlamentar não era sua.

“Lamento profundamente as palavras equivocadas que usei ao me referir à deputada Erika Hilton, parlamentar por quem tenho o mais elevado respeito. Peço desculpas a ela, a seus eleitores e a quem mais tenha se ofendido”, afirmou em nota encaminhada ao site F5, da Folha de S. Paulo.

Devido as ofensas, Sérgio ficou de fora de eventos de pré-temporada da Fórmula 1 na Band. A emissora decidiu afastar provisoriamente o narrador das transmissões oficiais da categoria.

Segundo a colunista Mônica Bergamo, da Folha, Erika deve processar o narrador.

Relembre o caso

O jornalista havia ofendido a parlamentar no dia 23 de fevereiro. Ao responder uma postagem, ele chamou Erika Hilton de “uma verdadeira fake news humana, essa coisa”.

Band

A Band não se manifestou novamente sobre o caso. O espaço segue aberto para esclarecimentos.