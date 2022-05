Sérgio Maurício deleta perfis nas redes sociais após polêmica com torcedores do Flamengo

Depois de chamar os torcedores do Flamengo de “duros e favelados”, o narrador da Band, Sérgio Maurício, apagou seus perfis no Instagram e no Twitter. As informações são do UOL.

O comentário do narrador foi realizado no último domingo (22), durante o GP da Espanha de Fórmula 1. Como a expressão não foi ao ar, o vídeo da afirmação de Maurício só viralizou ontem (23).





Retratação

Logo após a repercussão negativa de sua afirmação, Sérgio publicou um vídeo se retratando, antes de apagar os perfis nas redes sociais. Na gravação, ele relatou que a fala tinha sido uma brincadeira com Fred Sabino, coordenador da Band, que tomou “um tamanho desproporcional” e pediu desculpas pelos comentários.

“Fiz uma brincadeira com um coordenador Fred Sabino, e essa tomou um tamanho desproporcional, na medida em que estávamos transmitindo os bastidores no YouTube. Vi uma bandeira do Botafogo e quis registrar aquilo, como botafoguense que sou. No momento seguinte fiz uma brincadeira que em momento nenhum tive intenção de menosprezo, discriminação ou qualquer outra interpretação racista”, contou.

“Foi apenas uma brincadeira imprópria. Queria pedir aqui aos amigos e ao Clube de Regatas do Flamengo as minhas sinceras desculpas. Desculpas a essa torcida apaixonada, foi pura e simplesmente uma ‘zoação’ que a gente costuma fazer ali. Tenho dezenas e dezenas de amigos flamenguistas. Acho um dos maiores clubes do mundo, e peço minhas sinceras desculpas. Grande abraço e entendam, por favor”, completou.