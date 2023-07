Sergio Marone se pronuncia após repercussão por se declarar ecossexual: ‘Deixar a causa sexy’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/07/2023 - 18:53 Compartilhe

O ator Sergio Marone, 42 anos, comentou o burburinho após declarar ser simpatizante do movimento ‘ecossexual’.

Durante entrevista para o portal Terra, publicada na semana passada, o artista contou que sente tesão em pessoas que cuidam do meio ambiente.

O termo ‘ecossexual’ ganhou a web e a curiosidade dos internautas.

Já na última quarta-feira (26), ele voltou a abordar o tema, durante a sua participação no Fórum E-commerce Brasil 2023.

“Navegando pela internet, me deparei com o termo ecossexual. Achei superinteressante, me identifiquei. Eu tenho como causa de vida a sustentabilidade. Meio ambiente é a minha causa. A gente tem que ecossexualizar a causa, deixar sexy”, disse o empresário.

Sergio Marone é fundador da Tukano, uma empresa dedicada a produtos ecológicos. A startup do ator é 100% sustentável e luta por um consumo consciente no mercado de cosméticos.

Durante o encontro, o artista ainda comentou os desafios do empreendedorismo e o papel das empresas na causa ambiental.

“Não dá pra continuar consumindo da forma que a gente consumia. Não dá para continuar consumindo marcas sem preocupação com o meio ambiente. A gente tem que cobrar das marcas a transformação”, pontuou ele.

