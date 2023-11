Sérgio Mallandro faz sua terceira harmonização facial: ‘Eu queria parecer com o Tom Cruise’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/11/2023 - 21:34 Para compartilhar:

O apresentador Sérgio Mallandro, 68, fez sua terceira harmonização facial. Na tarde desta quarta-feira, 29, Mallandro mostrou o resultado do procedimento estético no programa “Fofocalizando”, do SBT.

Na atração, ele relembrou que fez sua primeira harmonização no final de 2021 e, deste então, faz manutenção para manter a pela impecável.

“Eu queria parecer com o Tom Cruise, mas tudo me incomoda. Acho que é sempre importante você ficar mais jovem”, disse Sérgio Mallandro, que dessa vez, ele tratou o bigode chinês e o malar.

Veja a foto do antes de depois de Sérgio Mallandro:

Assista ao vídeo:

