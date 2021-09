Sérgio Loroza desabafa após eliminação do ‘The Masked Singer’: ‘Nunca me achei capacitado’

Sérgio Loroza foi o sétimo eliminado do “The Masked Singer Brasil”, e participou do “Encontro” nesta quarta-feira (29) para falar como foi sua experiência no reality. Emocionado, Sérgio disse que não se achava capacitado para participar, mas se surpreendeu.

“Essa responsa que caiu no meu colo, eu nunca me achei capacitado para isso. As divindades capacitam”, disse. “Eu não posso decepcionar essa galera, eu sei que de uma certa maneira eu estou aqui por eles”, completou, deixando clara a responsabilidade de representar os excluídos da sociedade.

“Mas precisamos de mais, né? Um pouquinho mais, coisa assim de 56% de representatividade”, acrescentou. “Equidade, o momento é esse, e a palavra que não quer calar é equidade. E equidade não significa justiça, mas não existe justiça sem equidade. É o que se há de fazer pelo bem da humanidade.” “Eu preciso estar também do lado da mulher. Eu preciso estar também do lado do LGBTQIA+. Eu preciso estar do lado de quem está vulnerável na sociedade”, finalizou o cantor.

