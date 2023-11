Sergio Hondjakoff revela ter sofrido danos por causa de vício: ‘Restaurar esse mal’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/11/2023 - 19:44 Para compartilhar:

Sergio Hondjakoff, o eterno Cabeção de Malhação, novelinha teen da Globo, sucesso nos anos de 1990 e 200, fez uma revelação surpreendente sobre o seu vício em drogas.

O ator surpreendeu ao revelar que convive com as sequelas do consumo de substâncias ilícitas. Em entrevista para o programa Fofocalizando (SBT) desta sexta-feira, 17, ele contou ter sofrido danos mentais e materiais.

“Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria ido pelo caminho que foi sugerido pelos meus amigos e pelos meus familiares, que é o caminho da sobriedade. Queimei meu filme pra caramba, perdi amigos, perdi relacionamentos, afastei pessoas de mim, perdi oportunidades financeiras, sociais e cognitivas também, porque o uso de substâncias causa, às vezes, danos irreversíveis e cerebrais”, desabafou ele.

Apesar dos traumas que o vício causou, o ator contou que tem esperança de se recuperar no futuro. “Quem sabe, se eu tiver sorte, se Deus me capacitar, eu ficando limpo muitos anos, posso restaurar esse mal que eu causei a mim mesmo”, disse.

Durante participação no podcast Papagaio Falante em maio deste ano, o ator Sérgio Hondjakoff revelou que o ambiente da produção foi uma das principais influências negativas que o fizeram cair no vício em drogas. Ele contou que começou a experimentar substâncias ilícitas para poder se ‘encaixar’ socialmente naquele meio.

Eterno cabeção recebe recado de antigos amigos #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/eXLgCettXJ — Fofocalizando (@pfofocalizando) November 17, 2023

