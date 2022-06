Sérgio Hondjakoff: relembre famosos que tiveram problemas com as drogas

Sérgio Hondjakoff, de 37 anos de idade, o eterno Cabeção de “Malhação”, da Globo, que nesta semana foi um dos assuntos mais comentados na mídia devido a sua luta contra o vício em álcool, drogas e de ter ameaçado o próprio pai de morte após um surto de abstinência, não está sozinho nessa batalha.

O vício não escolhe suas vítimas, nem classe social, gênero, raça, faixa etária, anônimo ou famoso. A IstoÉ Gente fez uma pesquisa e relembra alguns artistas que, assim como Sérgio Hondjakoff, tiveram problemas com a dependência química. Confira!





Chorão

O cantor Chorão, que morreu de overdose em 2013, era viciado em cocaína há anos. O ex-vocalista do Charlie Brown Jr. passou a consumir a droga com mais intensidade em 2005, após o fim da formação original da banda.

Evandro Santo

O humorista era viciado em ketamina, droga usada como anestésico em cavalos e que tem efeito relaxante. Em algumas entrevistas, Evandro disse que gastava de R$ 800 a R$ 1000 por semana com o medicamento e também tinha começado a cheirar cocaína para estimular o corpo quando estivesse muito dopado de ketamina.

Elis Regina

A cantora Elis Regina foi encontrada morta aos 36 anos de idade, após uma overdose de cocaína e álcool.

Fábio Assunção

Fábio Assunção já teve seu nome envolvido em várias polêmicas por conta de sua dependência de drogas e álcool. Segundo o ator da Globo, o seu vício está controlado.

Felipe Camargo

Durante 20 anos, Felipe Camargo frequentou reuniões de Narcóticos e Alcoólicos Anônimos para se tratar da dependência química. O ator chegou a declarar que, o fato de reconhecer que estava doente, foi fundamental para poder superar o drama.

Marcello Antony

Marcello Antony teve problemas com drogas em 2004. Durante uma abordagem da polícia em Porto Alegre, o ator estava comprando 100 gramas de maconha.

Rafael Ilha

Rafael Ilha conta em sua biografia “As Pedras do Meu Caminho” que foi internado pela primeira vez por causa do uso de drogas aos 15 anos, e o vício o levou ao crime.

Selton Mello

O ator Selton Mello revelou que por 10 anos foi viciado em medicamentos para emagrecer, o que lhe causaram depressão e insônia.

Tim Maia

Tim Maia, que faleceu em 1998 depois de passar mal em cima do palco, bebia muito e usava drogas. O drinque preferido do saudoso cantor era uísque, e a droga que mais consumia era maconha.

Vera Fischer

Vera Fischer foi envolvida com drogas e álcool grande parte da sua vida. Por conta do vício, a atriz chegou a agredir a babá de seu filho e quebrar móveis em casa. Ela foi internada numa clínica de reabilitação. Em em 2011, Fischer resolveu por vontade própria se internar, que foi quando conseguiu superar as drogas.

Walter Casagrande

O ex-jogador de futebol e comentarista esportivo quase morreu em decorrência do vício de álcool e cocaína. Casagrande assumiu publicamente sua dependência química em 2012. Após os tratamentos, ele diz recuperado dos vícios.