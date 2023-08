Sérgio Hondjakoff oferece serviço de vídeo por R$ 500 para pagar contas: ‘Mandar um alô para sua galera’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/08/2023 - 17:21 Compartilhe

Sérgio Hondjakoff, conhecido por seu personagem Cabeção na novelinha teen Malhação (TV Globo), lançou uma ideia para voltar a trabalhar e garantir as contas no final do mês.

O ator anunciou serviços em vídeo personalizado em que ele manda o recado que o público desejar, ao preço de R$ 500,00.

No último domingo (27), o famoso usou a sua conta no Instagram para anunciar a novidade. Em vídeo, o ator surge informando um contato via WhatsApp por onde os clientes podem solicitar material exclusivo e personalizado, podendo conter texto e recado para amigos e parentes.

Porém, o artista deixou claro que o serviço é somente para pessoas físicas, mas que marcas ou empresas ainda podem procurá-lo para outras propostas.

“Você quer um vídeo do Serginho Hondjakoff falando seu nome ou mandando um alô para a sua galera? Entre em contato com o WhatsApp. Válido somente para pessoa física. Marcas e empresas, favor entrar em contato e enviar sua proposta”, completou na legenda da publicação no Feed.

Já em entrevista para o site da revista Quem, publicada nesta segunda-feira (28), Hondjakoff deu mais detalhes.

“Tive essa ideia de fazer vídeos cobrando um valor, já que estou sem contrato com emissora. É uma forma de ganhar dinheiro honestamente. Sei que tem empresas que fazem isso e vendem vídeos de artistas”, disse ele, acrescentando que compartilhou a ideia com seu empresário Dino Boyer, que topou na hora.

“Mais de 400 pessoas entraram em contato e ainda não conseguimos responder todos. O vídeo de 30 segundos custa R$ 500 e o de 15 segundos custa R$ 300 para pessoa física”, informou ele.

