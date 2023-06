Sérgio Hondjakoff grava primeiro trabalho após reabilitação

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/06/2023 - 10:47 Compartilhe

Após passar 10 meses em reabilitação, Sérgio Hondjakoff está de volta ao trabalho, como o personagem João, no curta-metragem “Se Não Houver Amanhã”. A trama, com roteiro e direção de Rayssa de Castro, já começou a ser gravada, no Rio de Janeiro.

Segundo Sérgio, está feliz em contracenar com Bárbara Monteiro e Dino Boyer. “São atores que eu admiro muito, sempre gostei, sempre fui fã. O Dino é meu amigo há 10 anos, ele é o meu melhor amigo, e ele está sendo muito presente nessa fase da minha vida, que é um momento meio delicado em que eu sai de um tratamento”, declarou o ator.

“Estou buscando algumas pequenas participações, voltando aos poucos, caminhando”, disse, destacando que está estudando possibilidades para o teatro.

Sérgio revelou, ainda, que deve trabalhar além das atuações. “Estou buscando fazer uma imersão em breve em um instituto, e vou emitir meu certificado de terapeuta para, em breve, estar fazendo meus atendimentos como terapeuta de dependência química”, disse.

