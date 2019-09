O relacionamento de Bianca Bin e Sergio Guizé está mais forte do que nunca. Na noite desta quarta-feira, a atriz e o intérprete do Chiclete, de ‘A Dona do Pedaço’, apareceram juntinhos no lançamento da peça ‘Toda a Saudade do Mundo’, estrelada por Talytha Pugliesi e Paulo Vilhena, em São Paulo. O casal posou em clima de romance. Veja as fotos:

Galeria de Fotos



