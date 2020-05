Sérgio de Zen assume Diretoria de Política Agrícola e Informações da Conab

São Paulo, 08 – O agrônomo Sérgio de Zen é o novo titular da Diretoria de Política Agrícola e Informações (Dipai), da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). De Zen é formado pela Universidade de São Paulo (USP), com mestrado e doutorado em Economia Aplicada e experiência em Economia Agrária, informa a Conab em comunicado.

O novo diretor atuou como professor doutor da Esalq/USP, foi diretor presidente da Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz e era assessor especial no Ministério da Agricultura. Sob seu comando estarão áreas importantes de atuação da Conab, como a informação do agronegócio, as gestões da oferta de produtos e da tecnologia da informação, além do suporte à agricultura familiar, no qual é destaque o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).