Sérgio Conceição elogia grupo do Porto e lembra da torcida após título Treinador português foi responsável por conduzir os Dragões ao 29º título nacional. Comandante lembrou de momento chave em que elenco seguiu acreditando na taça

Após o título Português, o técnico do Porto, Sérgio Conceição, destacou a união do grupo como o principal fator para os Dragões terem chegado a conquista da taça nesta temporada. A equipe sofreu com altos e baixos durante sua campanha, chegou a estar sete pontos atrás do Benfica, mas conseguiu reverter a situação e jogar com mais solidez nas últimas rodadas.

– A palavra certa para definir esta época foi a união do grupo de trabalho, sem dúvidas. Acreditar nos momentos difíceis. Me lembro do jogo contra o Braga, em que merecíamos outro resultado (Braga venceu por 2 a 1), e acabamos ficando a uma distância considerável do nosso rival. Foi essencial continuar acreditando no trabalho, na qualidade dos jogadores e das pessoas que os ajudam a ganhar títulos.

O treinador também lembrou da torcida, que não pôde estar presente no Estádio do Dragão por conta do protocolo sanitário devido a pandemia da COVID-19.

– São eles que fazem a grandeza desse clube, os que sentem verdadeiramente e são apaixonados por estas cores. No fundo, muitas vezes eles são o 12º jogador. Muita gente pensa que é clichê, mas eu vivo o clube desde os meus 16 anos e sei do que estou falando.

O Porto venceu o Sporting na última quarta-feira para confirmar o 29º título nacional de sua história. O principal rival foi o Benfica que perdeu fôlego na disputa com desempenhos ruins sob comando do técnico Bruno Lage, que pediu demissão, mas não havia tempo hábil para recuperar a diferença na tabela.

