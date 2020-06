Sergio Camargo rebate declarações de Alcione e a chama de ‘barraqueira’

Presidente da Fundação Palmares, Sergio Camargo, usou sua conta no Twitter para responder a cantora Alcione. A publicação rebate as declarações de Marrom em uma live com a cantora Teresa Cristina na última terça-feira (2).

“Alcione, vê se enxerga! Admiro Jessye Norman, umas das maiores cantoras de ópera da história da música, não uma barraqueira que incita ao crime e à violência contra um negro que tem opiniões próprias. Desprezo suas declarações, assim como sua insuportável ‘música’!”, criticou Camargo nesta quinta-feira (4).

A declaração de Alcione foi uma crítica direcionada ao presidente da fundação Palmares enquanto conversava com Teresa Cristina sobre religião. Na transmissão, ambas entoaram cânticos da umbanda, crença de matriz africana.

“Vi uma matéria daquele ‘Zé ninguém’ lá da Fundação Palmares… Ainda dou na cara dele, minha colega, para parar de ser um sem noção”, declarou Alcione.