Sérgio Cabral é transferido para Bangu 1 após denúncias de regalias em unidade prisional

Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, foi transferido com outros cinco presos para o presídio de Bangu 1, na capital fluminense. O grupo estava na Unidade Prisional da Polícia Militar, em Niterói (RJ), mas acabaram saindo após denúncias de regalias dentro do local.





A mudança aconteceu nesta terça-feira (3) após ordem da Vara de Execução Penal (VEP). O ex-governador deixou a unidade escoltado por um comboio do Batalhão de Choque da Polícia Militar.

A TV Globo, no programa Fantástico, denunciou regalias para os presos que ficam dentro da unidade prisional. No local, agentes da VEP encontraram celulares, cigarros eletrônicas e até mesmo encomendas a restaurantes. Além disso, fiscais acreditam que uma sacola com dinheiro e cigarros de maconha tinha relação com Cabral e Cláudio Luiz Silva de Oliveira, acusado pela morte da juíza Patricia Acioli em 2011.

Além de Cabral e Cláudio Luiz, foram transferidos outros quatro presos: Mauro Rogério Nascimento de Jesus, vereador de Nilópolis (RJ); Daniel dos Santos Benitez Lopes, Marcelo Baptista Ferreira e Marcelo Queiroz dos Anjos. A decisão de transferência foi assinada pelo juiz Bruno Monteiro Rulière.

Cabral estava preso em Niterói, que fica na região metropolitana do Rio, desde setembro do ano passado. Antes disso, estava em Bangu 8. A decisão, na época, foi um pedido da defesa do político para sua segurança, para que não ficasse próximo de pessoas mencionadas em seu acordo de delação premiada.

Condenado em 22 processos criminais na Lava Jato, como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, Cabral possui penas somadas que chegam a 407 anos.