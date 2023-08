Serginho Hondjakoff celebra Dia dos Pais ao lado do filho na creche: ‘Radiante de felicidade’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/08/2023 - 14:47 Compartilhe

O ator Serginho Hondjakoff acaba de celebrar seu aniversário de 39 anos, completados na última terça-feira (15), e só tem a comemorar após deixar a clínica de reabilitação, onde passou dez meses em tratamento.

O eterno ‘Cabeção’ de ‘Malhação’ (TV Globo) recebeu alta em junho último e participou de uma emocionante festa pelo Dia dos Pais, realizada na creche do filho, o pequeno Benjamin, de 3 anos, na última quinta-feira (17). A criança é fruto de seu antigo relacionamento com Danielle Monteiro.

“Eu fiquei muito emocionado por ter participado pela primeira vez de uma comemoração na creche do meu filho. Quando ele me viu, deu um grito de felicidade e já começou minha emoção e vontade até de chorar de alegria. Foi um mix de sensações!”, relatou o artista em entrevista para o site da revista Quem, publicada nesta sexta-feira (18).

Para o evento, o ator contou com o apoio de Danielle, de sua mãe, Carmen Hondjakoff, e de seu amigo Dino Boyer, que é padrinho do Benjamin.

“O Benjamin se apresentou dançando uma música com as outras crianças homenageando os pais que estavam presentes. Foi muito gratificante esse dia com meu filho e minha família. Estou radiante de felicidade”, revelou ele, ainda durante a entrevista.

As festividades do dia seguiram com a comemoração pelo aniversário de 39 anos do ator.

“Depois da creche, fomos jantar num restaurante para continuar a comemoração do meu aniversário e cantamos parabéns juntos. Ben soprou a vela junto comigo. Dei o primeiro pedaço de bolo para a minha mãe, que é uma guerreira e nunca desistiu desse filho que ama”, declarou.

Em junho, Sergio Hondjakoff comemorou a alta do tratamento de reabilitação, que ultrapassou um ano. O anúncio da alta foi feito pelo terapeuta que cuidou do ator, Sandro Barros, através das redes sociais.

“É com imensa satisfação que anuncio a alta do ator. Serginho alcançou mais de um ano de sobriedade e mais de 40 dias totalmente sóbrio na sociedade”, comunicou o terapeuta.

