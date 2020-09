Serena Williams vence Stephens vai às oitavas do US Open

Após perder o primeiro set, a tenista americana Serena Williams reagiu e derrotou sua compatriota Sloane Stephens, campeã do Aberto dos Estados Unidos em 2017, neste sábado avançando para as oitavas de final do Grand Slam de Nova York.

Williams, oitava no ranking da WTA, venceu Stephens (39ª) com parciais de 2-6, 6-2 e 6-2 em uma hora e 43 minutos de jogo na quadra Arthur Ashe, a principal em Flushing Meadows.

“Foi intenso, devo dizer. Sempre temos algumas partidas realmente incríveis e isso traz o melhor do meu preparo físico quando jogo com Sloane”, disse Williams.

Stephens, a 26ª cabeça-de-chave e campeã do US Open de 2017, eliminou Williams no Aberto da Austrália de 2013 durante sua sensacional corrida rumo às semifinais aos 19 anos.

E depois de perder o primeiro set, Williams temeu que pudesse mais uma derrota dolorosa.

“Naquele primeiro set, acho que ela não cometeu nenhum erro, honestamente. Ela estava jogando de forma tão limpa e eu apenas disse: ‘Não quero perder em sets seguidos.’ “A próxima coisa que eu sei é que ganhei o segundo set e pensei ‘Ok, ótimo'”, acrescentou Williams.

Já se passaram mais de três anos desde que Williams ganhou seu 23º título do Grand Slam no Aberto da Austrália de 2017 – quando ela já estava grávida da filha Olympia.

Williams chegou perto desde então, alcançando quatro finais importantes, mas terminou de mãos vazias.

Em sua corrida para igualar o recorde de 24 títulos de Grand Slams da australiana australiana Margaret Court, Williams, de 38 anos, enfrentará a grega Maria Sakkari nas oitavas de final.

Sakkari não teve dificuldades para derrotar a americana Amanda Anisimova por 2 sets a 0, parciais de 6-3 e 6-1.

— Resultados deste sábado do Aberto dos Estados Unidos (simples feminino):

Terceira fase:

Maria Sakkari (GRE/N.15) x Amanda Anisimova (EUA/N.22) 6-3, 6-1

Serena Williams (EUA/N.3) x Sloane Stephens (EUA/N.26) 2-6, 6-2, 6-2

Karolína Muchová (CZE/N.20) x Sorana Cirstea (ROM) 6-3, 2-6, 7-6 (9/7)

Elise Mertens (BEL/N.16) x Caty McNally (EUA) 7-5, 6-1

