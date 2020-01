Serena Williams vence e vai às semifinais em Auckland

A tenista americana Serena Williams conseguiu superar o vento forte para vencer a alemã Laura Siegemund (6-4 e 6-3) nesta sexta-feira e se classificar para as semifinais do torneio de Auckland.

Williams, que está em busca de seu 24º título de Grand Slam no Aberto da Austrália, mas que não ergue um troféu do circuito há três anos, acelerou a partir do empate em 4 a 4 no primeiro set para fechar em 2 a 0 em menos de 90 minutos.

A americana, que joga em Auckland seu primeiro torneio desde a derrota na final no Aberto dos Estados Unidos, em setembro do ano passado, vai dar continuidade a sua campanha contra sua jovem compatriota Amanda Anisimova, 25ª do ranking mundial.

O torneio de Auckland é disputado em superfície dura e distribui uma premiação de 251.750 dólares.

— Torneio WTA de Auckland

– Simples – Quartas de final:

Jessica Pegula (EUA) x Alize Cornet (FRA) 6-0, 3-2 (abandono)

Serena Williams (EUA) x Laura Siegemund (ALE) 6-4, 6-3

Caroline Wozniacki (DIN/N.5) x Julia Görges (ALE/N.4) 6-1, 6-4

Amanda Anisimova (EUA/N.3) x Eugenie Bouchard (CAN) 6-2, 3-6, 6-4

bur-sg/av/psr/aam